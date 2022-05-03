Корреспондент «Известий» показал разрушенный рынок в Рубежном

Корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин во вторник, 3 мая, побывал на разрушенном Вооруженными силами Украины (ВСУ) рынке в Рубежном.

На записи видны разрушенные павильоны, оставленные продукты и главный вход в рынок.

«Вот это мясной павильон Рубежанского рынка. Он полностью разрушен. Вот смотрите, какая зияющая дыра от прямого попадания снарядом. Когда-то здесь кипел шумный торг, но всё в одночасье затихло. И теперь слышны только раскаты артиллерии», — рассказал журналист.

Ранее в этот день Зименкин показал промзону в Рубежном, которую украинские радикалы использовали в качестве военного укрепления. Он отмечал, что отдельную опасность представляют оставленные боевиками мины. По территории завода нужно ходить осторожно и изучать каждый метр земли — взрывные устройства боевиков могут быть где угодно.

2 мая житель Рубежного рассказал Дмитрию Зименкину о погибших в результате обстрела ВСУ мирных жителях. По его словам, снаряды, запущенные украинскими боевиками, поразили людей, когда те шли по своим повседневным делам. Всего в результате обстрела погибло три человека.

Спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В Москве поясняли, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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