Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал 3 мая промзону в городе Рубежный, которую украинские радикалы использовали в качестве военного укрепления.

Завод «Краситель» в Рубежном стал зловещим местом для мирных жителей после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса, передает Зименкин. Вооруженные силы Украины устроили на территории завода линию обороны, а также минометные точки. Отсюда обстрелам подвергался весь город, из-за чего страдали мирные жители.

Отдельную опасность представляют оставленные боевиками мины. По территории завода нужно ходить осторожно и изучать каждый метр земли — взрывные устройства боевиков могут быть где угодно.

Рубежное — всё еще прифронтовой город, совсем рядом идут бои с украинскими боевиками. Жить тут и просто быть проездом по-прежнему опасно. Украинских неонацистов продолжают дожимать, и как только их отбросят на безопасное расстояние, в городе начнут налаживать мирную жизнь — чинить инфраструктуру, коммунальные службы и всё остальное, что нужно для мирной жизни.

В тот же день житель Рубежного рассказал Дмитрию Зименкину о погибших в результате обстрела ВСУ мирных жителях. По его словам, снаряды, запущенные украинскими боевиками, поразили людей, когда те шли по своим повседневным делам. Всего в результате обстрела погибло три человека.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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