Жители Изюма показали «Известиям» последствия падения снаряда ВСУ в жилой дом

Корреспондент телеканала «Известия» Даниил Левин во вторник, 3 мая, побывал в городе Изюм в Харьковской области и пообщался с местными жителями.

Они рассказали съемочной группе о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали мирных граждан и их дома.

«Спальный район, небольшой двор, по словам местных жителей, здесь всегда были только мирные, никаких позиций, но это не помешало азовцам (члены радикальной нацгруппировки «Азов», против которых в РФ возбуждены уголовные дела) устроить обстрел и этого дома, снаряд попал в эту стену и разнес практически всю квартиру после нового ремонта», — отметил Левин.

По словам местного жителя, все говорят, что обстрел вели именно боевики «Азова».

«Многие поуезжали, в основном в ближнее зарубежье. Я из дома выхожу, только чтобы за водой сходить, да когда гуманитарку привезут или хлеб привезут», — рассказал мужчина по имени Александр.

По его словам, в городе не работают магазины, жители получают продукты только в виде гуманитарной помощи.

Ранее в этот день корреспондент телеканала «Известия» во вторник, 3 мая, прокатился на трофейном автомобиле, ранее принадлежавшем военным ВСУ.

До этого «Известия» показали удары артиллерии по территории «Азовстали» в Мариуполе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе.

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