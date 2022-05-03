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Военкор «Известий» показал удары артиллерии по территории «Азовстали»

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Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин во вторник, 3 мая, показал удары артиллерии по территории «Азовстали» в Мариуполе.

«Продолжаются боевые действия, буквально через несколько минут мы слышим, как разрываются снаряды, уже за этими многоэтажками начинается территория «Азовстали». Как нам рассказали, сегодня летит не только в ту сторону, но и в обратную», — рассказал он.

По выходу дела: как продолжается эвакуация мирных жителей с «Азовстали»
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Ранее в этот день представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев заявил, что боевики националистической группировки «Азов» и украинской армии воспользовались режимом тишины на комбинате «Азовсталь» и вышли на огневые позиции. Он пояснил, что в данный момент подразделения российской армии и Донецкой Народной Республики (ДНР), используя артиллерию и авиацию, уничтожают эти огневые позиции.

Днем ранее в МВД ДНР сообщили о срыве украинской стороной режима тишины на «Азовстали» — на территории завода началась стрельба. Боевикам ДНР пришлось принимать ответные действия.

Также 2 мая в Минобороны заявили, что за последние дни с территории «Азовстали» удалось эвакуировать 126 человек.

Как уточнял покинувший комбинат мирный житель, по состоянию на 30 апреля на территории предприятия продолжают оставаться минимум 300 мирных жителей. По его словам, они не знают об организации гумкоридоров. Вместе с тем бойцы ДНР заявляют, что украинские военные не выпускают мирных жителей с территории завода.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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