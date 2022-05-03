Военные показали «Известиям» трофейную технику

Корреспондент телеканала «Известия» во вторник, 3 мая, прокатился на трофейном автомобиле, ранее принадлежавшем военным Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На заводе Ильича штурмовал наш батальон. И заработали. Техника — класс. Он теперь командирский. По задачам на нем ездим», — рассказал боец, управляющий автомобилем.

«Трофеев хватает. Очень много иностранной техники. На себе испытываем постоянно воздействие 55-го калибра, который и в России не существует, и в СССР не существовал, это чисто европейский. Постоянно бьет по нам, мы его даже по звуку уже отличаем, когда он летит, и по осколкам», — рассказал другой боец с позывным «Спартак».

По его словам, решающее значение имеют люди, а не оружие.

«Идем вперед. Это наша работа, у нас получается. Есть усталость, есть желание это быстрее закончить, есть желание победить. Пессимизма у нас нет», — добавил он.

Ранее в этот день «Известия» показали удары артиллерии по территории «Азовстали» в Мариуполе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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