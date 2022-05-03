Американский комик Фэллон высмеял фото Зеленского с Пелоси в Киеве

Американский комик и телеведущий Джимми Фэллон пошутил о фотографии президента Украины Владимира Зеленского и посетившей Киев спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

«В эти выходные спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси нанесла неожиданный визит на Украину и встретилась там с Зеленским. Вот они вместе на фото. Выглядят как мама и ее новый тренер», — заявил артист в эфире The Tonight Show. Выступление опубликовано в Youtube-канале передачи.

Кроме того, Фэллон высмеял позу, в которой стоит на фото украинский президент.

«Опять же. Я уже говорил это раньше. Почему политики никогда не знают, что делать с руками на фото? Это так странно», — указал комик.

Пелоси совместно с группой американских законодателей посетила украинскую столицу 1 мая. Как уточнили в Белом доме, в ходе беседы с Зеленским спикер палаты представителей заявила, что дополнительная американская поддержка Украины «уже на подходе».

При этом китайские аналитики посчитали визит Пелоси в Киев свидетельством желания властей США затянуть конфликт вокруг Украины, чтобы спровоцировать Россию. В статье издания Global Times говорится, что этот визит, а также последующая максимизация поддержки Украины со стороны США, могут привести к дальнейшей эскалации.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых, как указывали в Кремле, необходима для обеспечения безопасности России.