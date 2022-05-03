Росгвардия нашла схрон националистов с западным оружием под Харьковом

Бойцы Росгвардии обнаружили крупный схрон украинских националистов с западным оружием. Об этом во вторник, 3 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий военнослужащие Росгвардии обнаружили крупный схрон с вооружением и боеприпасами диверсионно-разведывательной группы сил специальных операций Украины в Изюмском районе Харьковской области», — говорится в сообщении.

Росгвардейцы обнаружили в лесном массиве два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомета. Также в тайнике находилось большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия на несколько суток.

«Благодаря своевременному обнаружению тайника, росгвардейцы сорвали планы украинских националистов по внезапному нападению на колонны российских войск», — подчеркнули в ведомстве.

Днем ранее росгвардейцы помогли Вооруженным силам (ВС) РФ уничтожить украинскую танковую группу и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кроме того, под прикрытием сотрудников Росгвардии российские артиллеристы вели огонь по пунктам управления и огневым позициям и районам сосредоточения ВСУ.

27 апреля спецназ Росгвардии уничтожил вооруженную группировку националистов в Харьковской области. Отмечается, что военнослужащие обнаружили вооруженную группу националистов и замаскированную украинскую артиллерийскую установку. В ходе боя националисты были вынуждены отойти и бросить заранее подготовленные позиции.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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