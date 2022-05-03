На авиабазе Хмеймим в Сирии провели репетицию парада Победы

На российской авиабазе Хмеймим состоялась совместная репетиция парада, посвященного 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В строю — подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) и Сирийской Арабской Республики (САР).

«Поздравляю вас с 77-ой годовщиной Победы в ВОВ», — звучит привычное приветствие военнослужащих, на которое откликом разносится громогласное «Ура!».

Праздничные залпы нескольких орудий — особое украшение этого парада. Такое можно увидеть только здесь. Краса и гордость Сирии — элитные подразделения Сирийской армии, в том числе моряки в парадной форме. Меховые шапки, белоснежные мундиры, белые перчатки и такого же цвета штиблеты — форма морских подразделений Сирийской армии кажется непривычной.

На парад отобраны лучшие курсанты и моряки — надежда страны. Всего в этом седьмом по счету праздничном параде задействовано 1200 военнослужащих России и Сирии. Большинство из них участвовали в боевых действиях на территории дружественного государства.

Со стороны ВС РФ представлены — морпехи (черные береты) или десант (голубые береты). Отдельная парадная коробка представлена военнослужащими военной полиции. Именно на этих парней возложены самые разнообразные функции: от выдачи гуманитарных наборов до сопровождения колонн военнослужащих и техники.

Роман — потомственный военный. С гордостью рассказывает о подвиге своего прадеда и деда, которые в годы Великой Отечественной в один день ушли добровольцами на фронт.

«Это очень важно для нас принимать участие в военном параде Победы, так как мы гордимся поколением наших дедов, прадедов, которые воевали, в том числе и мои прадед и прапрадед — сын с отцом, они вместе ушли на фронт. Мой прадед был разведчиком, был ранен снайпером в кисть, повезло, то что остался жив. Они вместе прошли войну, вернулись в победный 45-й год домой. Построили дом, в общем, всё сложилось удачно. Мы гордимся, что здесь чтим их память, память Великой Победы», — рассказал Роман.

Многим участникам сегодняшней репетиции парада уже доводилось участвовать в подобном мероприятии. Но только не девушкам-военнослужащим. Они участвуют в параде впервые.

После военнослужащих — очередь военной техники: бронированные «Тигры», «Тайфуны-К», новейшая модификация БТР-82А, танки Т-92А — вся техника, которой по праву гордятся Вооруженные силы России.

А еще — ракетный комплекс «Искандер-М», обладающий мобильностью, дальностью стрельбы и точностью поражения практически любых целей, «Панцирь-С», который способен поражать любые воздушные цели и бороться с легко бронированной наземной техникой и живой силой противника.

Завершает парад традиционная и самая известная песня о Великой Отечественной войне «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова.

В России репетиции парада Победы стали проводить с конца апреля. В Москве вечером 25 апреля прошла пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники, которая 9 мая примет участие в параде на Красной площади в ознаменование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Министерство обороны РФ рассказало, что в военном параде в честь Дня Победы примут участие 11 тыс. служащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.