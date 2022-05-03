Берлин рекомендовал немцам обеспечить себя запасами продуктов и лекарств

Немцам следует обеспечить себя запасами продуктов и лекарств на случай чрезвычайной ситуации. Такими рекомендациями в понедельник, 2 мая, поделилась глава МВД Германии Ненси Фезер в интервью газете Handelsblatt.

Политик рассказала о списке необходимых продуктов: это 20 л жидкости, 3,5 кг круп, картофеля и хлеба, 4 кг бобовых и овощей, 2,5 кг фруктов и орехов, 2,6 кг молочной продукции, 1,5 кг рыбы, мяса и яиц, а также 0,375 кг масла. Фезер также дала рекомендации по предметам гигиены, которые стоит запасать вместе с продуктами.

«Ваша цель должна заключаться в том, чтобы прожить 10 дней без покупок», — цитирует министра немецкая газета.

Кроме того, Фезер порекомендовала немцам подготовить свечи, фонарики, батарейки и топливо на случай отключения электричества. Не обошла она вниманием и медикаменты, посоветовав немцам запасаться впрок аптечками первой помощи, назначенными врачами лекарствами, болеутоляющими и противодиарейными средствами.

22 апреля газета Bild рекомендовала немцам мыться по-кошачьи, чтобы экономить воду и мыло. По рекомендации авторов статьи, подобные меры должны помочь в противостоянии энергетической зависимости Германии от России.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса, после чего в западных странах начались проблемы, связанные с ростом цен на энергоресурсы.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса, Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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