Польша заявила о готовности помочь другим странам отказаться от газа из России

Польша готова помочь другим странам отказаться от российских энергоносителей. Об этом 2 мая заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва по прибытии на встречу отвечающих за вопросы энергетики министров Евросоюза (ЕС).

«Мы готовы проявить солидарность и поддержать другие страны, обеспечить их нероссийскими углеводородами. <…> Мы готовы делиться нашим опытом строительства инфраструктуры, как быстро стать полностью независимыми от России», — сказала она.

Также Москва призвала соседей по Евросоюзу не соглашаться на оплату российского газа в рублях.

«Мы поддержим все санкции на российские углеводороды. У нас уже есть уголь, затем идет нефть, а следующий шаг — газ. Лучше всего собрать всё вместе. Мы не должны поддерживать российскую экономику», — заявила она.

Как отметила министр, Польша полностью готова к отказу от российских нефти и газа. По ее словам, сейчас газохранилища заполнены почти на 80%, а к зиме будут заполнены на 100%.

Ранее в этот день еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что требование России платить за газ рублями является «попыткой разделить ЕС».

Французский министр экологического перехода Барбара Помпили сообщила, что Франция выступает против оплаты газа из России в рублях, такой шаг противоречит принятым ранее контрактам.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Запад виновен в «краже» у России более $300 млрд за поставки газа и нефти.

27 апреля стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов, отметил он.

13 апреля президент России Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

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