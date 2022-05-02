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Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной

Хуснуллин заявил, что правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной
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Граждане России получили возможность объединить льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной или другой субсидированной, таким образом увеличив максимальную сумму кредита до 15–30 млн рублей в зависимости от региона. О соответствующем решении правительства 2 мая сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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По его словам, кабмин увеличил сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки —до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в остальных.

«Подчеркну, что льготная ставка остается на уровне 12 млн и 6 млн, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», — пояснил Хуснуллин в беседе с ТАСС.

Днем ранее, 1 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и продлении этой программы до конца года. Как ожидают в кабмине, эта мера позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль.

Также в воскресенье заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова сообщила «Известиям», что за последнюю неделю количество ипотечных консультаций в России выросло на 45% относительно первых трех недель апреля. По ее словам, к резкому росту интереса россиян к ипотеке привели постепенное снижение ипотечных ставок на готовое жилье, анонсирование появления лимитов по сельской ипотеке и ипотеки с господдержкой под 9%.

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