Спрос на ипотеку в конце апреля вырос на 45%

За последнюю неделю количество ипотечных консультаций в России выросло на 45% относительно первых трех недель апреля. Об этом «Известиям» рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Постепенное снижение ипотечных ставок на готовое жилье, анонсирование появления лимитов по сельской ипотеке и ипотеки с господдержкой под 9% привели к резкому росту интереса россиян к ипотеке, сказала она.

«Мы отмечаем бум ипотечных консультаций в последнюю неделю апреля, это продиктовано как снижением ставок, так и запуском крупными застройщиками субсидированных ипотечных ставок от 0,1% годовых», — рассказала Татьяна Решетникова.

В лидерах роста Москва, где помимо ожидаемого снижения ставок вдвое выросли допустимые суммы кредиты по ипотеке с господдержкой. По сравнению со средним значением первых трех недель апреля спрос на ипотечные консультации вырос в 4,2 раза, сообщила эксперт.

По ее словам, на втором месте — Ростов-на-Дону, количество обращающихся за ипотечными консультациями за последнюю неделю выросло в 3,7 раза. На третьем — Тюмень с ростом в 1,9 раза.

Далее следует Екатеринбург, где интерес к ипотеке вырос в 1,7 раза, Новосибирск и Красноярск с ростом в 1,4 раза, Омск — в 1,3 раза, Санкт-Петербург и Краснодар — в 1,2 раза, рассказала Татьяна Решетникова.

Многие люди понимают, что самый выгодный момент для покупки на переходном этапе от высоких ипотечных ставок к более низким, когда рынок еще не начал реагировать на повышение доступности заемных средств ростом цен, поэтому стараются как можно раньше подать заявку, получить одобрение и начать подбор подходящего объекта, подытожила эксперт.