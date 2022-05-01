Прямой эфир
Мир
В Херсоне нашли склад с делами арестованных за георгиевские ленты
Авто
Движение в центре Москвы ограничат в ночь на 2 мая из-за Ураза-байрама
Спорт
Путин вручил фигуристке Валиевой подарок к 16-летию
Мир
МИД Дании вызвал посла РФ в связи с якобы нарушением воздушных границ
Политика
Путин подписал закон о запрете иностранцам организовывать перевозки пассажиров
Мир
Матвиенко заявила о безразличии Запада к судьбам украинцев
Экономика
Спрос на ипотеку в конце апреля вырос на 45%
Мир
В «Азовстали» могут оставаться еще более 300 мирных жителей
Мир
Петицию против поставок оружия Киеву подписали более 100 тыс. немцев
Мир
Вышедшие с «Азовстали» заявили об отсутствии информации о гумкоридорах
Экономика
Путин подписал закон о регистрации в РФ иностранных компаний

Спрос на ипотеку в конце апреля вырос на 45%

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последнюю неделю количество ипотечных консультаций в России выросло на 45% относительно первых трех недель апреля. Об этом «Известиям» рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Какие наши выгоды: ежемесячный платеж по льготной ипотеке сократится на 18%
Насколько снизилась средняя ставка по программе в банках из топ-10

Постепенное снижение ипотечных ставок на готовое жилье, анонсирование появления лимитов по сельской ипотеке и ипотеки с господдержкой под 9% привели к резкому росту интереса россиян к ипотеке, сказала она.

«Мы отмечаем бум ипотечных консультаций в последнюю неделю апреля, это продиктовано как снижением ставок, так и запуском крупными застройщиками субсидированных ипотечных ставок от 0,1% годовых», — рассказала Татьяна Решетникова.

В лидерах роста Москва, где помимо ожидаемого снижения ставок вдвое выросли допустимые суммы кредиты по ипотеке с господдержкой. По сравнению со средним значением первых трех недель апреля спрос на ипотечные консультации вырос в 4,2 раза, сообщила эксперт.

По ее словам, на втором месте — Ростов-на-Дону, количество обращающихся за ипотечными консультациями за последнюю неделю выросло в 3,7 раза. На третьем — Тюмень с ростом в 1,9 раза.

Далее следует Екатеринбург, где интерес к ипотеке вырос в 1,7 раза, Новосибирск и Красноярск с ростом в 1,4 раза, Омск — в 1,3 раза, Санкт-Петербург и Краснодар — в 1,2 раза, рассказала Татьяна Решетникова.

Многие люди понимают, что самый выгодный момент для покупки на переходном этапе от высоких ипотечных ставок к более низким, когда рынок еще не начал реагировать на повышение доступности заемных средств ростом цен, поэтому стараются как можно раньше подать заявку, получить одобрение и начать подбор подходящего объекта, подытожила эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022