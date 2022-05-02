В ЛНР заявили о возможности наказать виновных в трагедии в Одессе в 2014 году

Спецоперация России по защите Донбасса позволит восстановить справедливость и наказать виновных в трагедии в Одессе в Доме профсоюзов. Об этом в понедельник, 2 мая, заявил советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник.

«Вслед за освобождением территорий Украины от марионеточного украинского режима непременно последуют детальные разбирательства и справедливые суды над организаторами и исполнителями преступлений против человечности и прав человека, совершенных на территории Украины. Нацисты должны ответить за преступления 2 мая в Одессе, в «библиотеке» в Мариуполе, расстрелы, насилие и мародерство в станице Луганской», — сказал он «РИА Новости».

Он подчеркнул, что отдельную ответственность должны понести и те, кто называл преступников героями, прикрывал преступления и не позволял произойти возмездию. По его словам, восстановление справедливости является одной из важнейших задач спецоперации.

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что личности виновных в трагедии в Одессе известны и Москва примет необходимые меры для того, чтобы наказать этих людей. Он подчеркнул, что преступники, совершившие злодеяние, до сих пор не наказаны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников антимайдана с радикалами. Активисты оказались заперты в Доме профсоюзов, а члены экстремистской группировки «Правый сектор» (запрещена в РФ) подожгли здание. Не давая никому выйти, они открывали огонь по тем, кто пытался спастись из пожара. Погибли 48 человек, более 250 получили ранения.

Наказание за произошедшее в Одессе никто не понес. Главные фигуранты дела до сих пор числятся в розыске. При этом Россия, а также ООН и другие международные организации неоднократно критиковали Украину за формальное и неохотное расследование одесской трагедии.

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