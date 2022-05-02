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Минобороны показало кадры работы «Искандера-М» в ходе спецоперации

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Минобороны России в понедельник, 2 мая, опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что разведка вычислила позиции артиллерии ВСУ. Сначала беспилотный летательный аппарат в небе контролировал цель, а затем ракета устремилась в назначенную точку. На месте от взрыва виден огонь и столб дыма. По данным МО, на счету таких комплексов уже десятки уничтоженных стратегических объектов Вооруженных сил Украины.

Цельная практичность: ВС РФ выводят из строя транспортную инфраструктуру Украины
При этом российские военные пока не разрушают железнодорожные мосты

«Расчет справляется с выполнением поставленной боевой задачи по поражению критически важных объектов противника. Таких как склады артиллерийско-ракетного вооружения, горюче-смазочных материалов (ГСМ), командные пункты и штабы ВСУ. Мобильность данного комплекса помогает оперативно менять его место дислокации, что не позволяет противнику вовремя вычислить наше местонахождение и нанести ответный удар», — рассказал начальник расчета ОТРК «Искандер-М» Глеб.

По его словам, ни одно современное устройство ПВО не способно отразить ракетный удар «Искандера».

Уточняется, что ОТРК «Искандер» может работать в различных погодных условиях и в любой местности.

«Машина очень хорошая. Маневренная, много мощи. Места очень труднодоступные может проходить быстро. Ей ничего не препятствует: ни ямы, ни овраги, особенно, заболоченные места. Машина очень быстро справляется. Как поступает команда, мы сразу заводимся и маневрируем в другое место», — поделился механик-водитель ОТРК «Искандер-М» Иван.

Накануне Министерство обороны РФ показало кадры пуска высокоточной ракеты «Оникс» по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по назначенной наземной цели.

В этот же день Минобороны показало кадры удара вертолетов Ка-52 по украинскому пункту управления и бронированной технике противника. Уточняется, что удар был нанесен с дистанции более 5 км. Авиационные средства поражения применялись парами.

До этого, 30 апреля, оборонное ведомство опубликовало кадры ракетного удара ОТРК «Искандер», нанесенного по пунктам управления воинских формирований ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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