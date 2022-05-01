Лавров опроверг стремление России завершить спецоперацию к 9 мая

Российские военные не будут искусственно ускорять окончание спецоперации по защите Донбасса к празднованию Дня Победы. Об этом сообщил 1 мая глава российского Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров.

«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», — сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

По словам министра иностранных дел, темпы осуществления спецоперации зависят, прежде всего, от необходимости «минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих от каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать».

«Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935-1938 годах», — заключил он.

Что касается празднования 9 мая, министр отметил, что оно будет проведено, как и всегда, торжественно. В этот день, заметил дипломат, российские граждане вспомнят тех, «кто пал за освобождение РФ и других республик бывшего СССР, за освобождение Европы от нацистской чумы».

Министр указал, что «в Советском Союзе была традиция — обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое».

19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе нее будут использоваться традиционные вооружения. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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