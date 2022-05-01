Путин вручил фигуристке Валиевой подарок к 16-летию

Президент РФ Владимир Путин вручил фигуристке Камиле Валиевой в подарок к 16-летию шкатулку с платком. Глава государства поздравил олимпийскую чемпионку с днем рождения после церемонии награждения спортсменов в Кремле. Кадры были показаны 1 мая в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы хотели все вместе тебя еще раз поздравить», — сказал Путин Валиевой.

26 апреля в Екатерининском зале первого корпуса Кремля президент вручил государственные награды российским победителям Олимпиады-2022 в Пекине. Валиева, которая стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, но не смогла подняться на пьедестал почета в индивидуальных состязаниях после допингового скандала, была удостоена ордена Дружбы.

Путин отметил, что Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства.

Скандал вокруг россиянки разгорелся из-за микродозы препарата триметазидин в ее декабрьской допинг-пробе. Сомнительные результаты анализов фигуристки пришли сразу после победы сборной ОКР по фигурному катанию в командном турнире 7 февраля.

17 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал документ с разбором дела россиянки, в котором допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Поскольку дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

На фоне разбирательств и колоссального давления Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место по сумме баллов в одиночном катании.

18 февраля стало известно, что Валиева будет представлена к государственной награде после выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Камила Валиева — российская фигуристка родом из Казани, которая выступает в одиночном катании. По состоянию на 17 февраля 2022 года занимает шестое место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Вторая в истории фигуристка (после Александры Трусовой), исполнившая четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, а также первая среди взрослых фигуристок, показавшая в одной программе тройной аксель и три четверных прыжка. Является воспитанницей заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.