Путин заявил об уверенности в мастерстве фигуристки Валиевой

Олимпийская чемпионка зимней Олимпиады-2022 в Пекине в командном соревновании Камила Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства. Такую оценку профессионализму российской спортсменки дал президент РФ Владимир Путин во вторник, 26 апреля, отметив, что этого невозможно было бы добиться с помощью каких-либо «дополнительных средств».

«Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», — заметил глава государства на церемонии награждения олимпийцев государственными наградами в Кремле.

Президент также поздравил фигуристку с днем рождения, сегодня Валиева отмечает 16-летие.

В завершение церемонии награждения Путин отметил труд и талант, а также целеустремленность спортсменов и их тренеров, успехи которых, по его словам, очень важны для России.

Напомним, во время зимней Олимпиады в Пекине-2022 вокруг россиянки разгорелся скандал из-за микродозы препарата триметазидин в ее декабрьской допинг-пробе. Сомнительные результаты анализов фигуристки пришли после победы сборной ОКР по фигурному катанию в командном турнире 7 февраля.

17 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал документ с разбором дела россиянки, в котором допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Поскольку дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного первенства, а также объявил, что не проведет церемонию в личном первенстве, если Валиева окажется в итоговой первой тройке.

После, 18 февраля, стало известно, что Валиева будет представлена к государственной награде после выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Камила Валиева — российская фигуристка родом из Казани, которая выступает в одиночном катании. По состоянию на 17 февраля 2022 года занимает 6-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Вторая в истории фигуристка (после Александры Трусовой), исполнившая четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, а также первая среди взрослых фигуристок, показавшая в одной программе тройной аксель и три четверных прыжка. Является воспитанницей заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.