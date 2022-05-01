Военный эксперт объяснил интерес стран НАТО к «Азовстали» в Мариуполе

Страны НАТО заинтересованы ситуацией на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, потому что не хотят, чтобы мир узнал, как их инструкторы учили украинских военных убивать жителей Донбасса. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин 1 мая.

«Дело в том, что, как утверждает руководство Донецкой республики независимой, в «Азовстали», видимо, сосредоточено около 400 и больше наемников иностранных из различных государств, но не только наемники, но инструкторы и специалисты, которые тренировали и обучали украинскую бандеровскую армию», — сказал эксперт в беседе с «Известиями».

По информации властей Донецкой Народной Республики, на «Азовстали» находятся в том числе офицеры из США, Канады, Германии, Швеции и Турции.

«Поэтому все руководители натовских государств заинтересованы, чтобы эти люди не оказались в свете объективов телевизионных, и чтобы не было видно, что страны НАТО не только поддерживали Украину своим оружием и боеприпасами, но еще руководили боевыми действиями бандеровских войск против Донбасса», — сказал Литовкин.

Ранее в этот день жительница Мариуполя рассказала, что украинские националисты не выпускали мирное население с предприятия «Азовсталь». Группа людей самостоятельно выбралась с территории по организованным гуманитарным коридорам из прилегающих к заводу жилых зданий.

30 апреля женщины, вышедшие с «Азовстали» в Мариуполе, рассказали, что не знали о гуманитарных коридорах. По их словам, боевики националистической группировки «Азов» не предлагали жителям покинуть территорию завода.

В тот же день британский наемник Шон Пиннер, воевавший на стороне вооруженных сил Украины, рассказал корреспонденту канала «Известия» Александру Сафиулину об учениях НАТО. Он сказал, что раньше был в армии Великобритании, но 2,5 года назад присоединился к украинским военным. Также Пиннер принимал участие в масштабных учениях США и НАТО с Украиной Sea Breeze.

21 апреля президент России Владимир Путин заявил о нецелесообразности штурмовать завод «Азовсталь». Российский лидер подчеркнул, что необходимо беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Позднее в ходе переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем, которые прошли 26 апреля в Москве, Путин сравнил украинских боевиков с террористами, указав на то, что они продолжают удерживать мирных граждан на комбинате.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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