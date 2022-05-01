Вышедшие с «Азовстали» заявили об отсутствии информации о гумкоридорах

Вышедшие с «Азовстали» в Мариуполе 30 апреля женщины рассказали, что не знали о гуманитарных коридорах.

По их словам, боевики националистической группировки «Азов» не предлагали жителям покинуть территорию завода.

«Гуманитарный коридор был в начале марта, изначально их раза два вывозили, сначала на заводоуправление, потом там обстрелы были, вернули их назад, а потом был после 8 марта. Часть уехала, часть осталась. Вернулись назад, потому что их обстреляли по дороге», — сказала местная жительница.

Одна из женщин подчеркнула, что украинские боевики запугивали жителей.

«Вас никто не держит, но нет гарантий, что вы выйдете», — говорили боевики жителям.

Она также рассказала, что люди случайно узнали, что сегодня день тишины. Она отметила, что они рискнули и вышли на свой страх и риск.

Ранее в этот день сообщалось, что 46 мирных жителей, покинувших территорию рядом с заводом «Азовсталь» в Мариуполе, доставлены в село Новоазовского района Донецкой области — Безыменное.

По словам одного из мужчин, на территории завода продолжают оставаться минимум 300 человек.

До этого, 29 апреля, с «Азовстали» эвакуировалась семейная пара с ребенком. Михаил и Наталья Савины вместе с 11-летней дочерью находились в бомбоубежище с 8 марта по 28 апреля.

Ранее, 21 апреля, президент России Владимир Путин заявил о нецелесообразности завода «Азовсталь». Российский лидер подчеркнул, что необходимо беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Позднее в ходе переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем, которые прошли 26 апреля в Москве, Путин сравнил украинских боевиков с террористами, указав на то, что они продолжают удерживать мирных граждан на комбинате.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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