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Более половины россиян запланировали путешествия на майские праздники

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Каждый второй россиянин спланировал выезд на отдых во время майских праздников. Об этом говорится в результатах опроса Ozon Travel, имеющихся в распоряжении «Известий» 1 мая.

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Так, самыми популярными городами для внутреннего туризма стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Четверть опрошенных планирует провести праздники на даче.

По результатам опроса выяснилось, что жители Уфы, Волгограда и Перми планируют путешествовать по России чаще других (58%). Путешествия также запланировали 54% жителей Нижнего Новгорода, Красноярска, Воронежа и Ростова-на-Дону, 51% жителей Екатеринбурга, в Самаре и Краснодаре — 50%.

Провести майские праздники за границей планируют жители Новосибирска (17%), Москвы и Казани (по 6%), а также Санкт-Петербурга (5%). При этом самыми популярными направлениями стали Армения, Турция, Израиль, ОАЭ и Киргизия.

Также респонденты оценили планируемую стоимость поездок на майские праздники. Так, две трети опрошенных (67%) готовы потратить не более 20 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей на майские путешествия готовы потратить только 1,5% опрошенных.

Отмечается, что в прошлом году путешественников среди россиян в мае было меньше. Тогда путешествие планировали только 18% опрошенных, 54% респондентов никуда не ездили на праздники, еще 28% навещали родственников.

28 апреля в Ростуризме сообщили, что более 31 млн туристов могут отдохнуть внутри России с мая по сентябрь 2022 года. Отмечалось, что принимать россиян во время курортного сезона готовы 17,5 тыс. отелей и 10 тыс. санаториев, кемпингов и других средств размещения, которые не подлежат классификации. В ведомстве также подчеркнули, что перевозка туристов на базе чартеров в Египет и Турцию может быть запущена с мая, в настоящее время ведется соответствующая работа.

26 апреля правительство Московской области сообщило, что на период майских праздников оказались забронированы почти все номера в загородных гостиницах области. Как рассказала министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова, высокий спрос на туры в регион наблюдается не только среди москвичей, но и среди жителей других регионов России.

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