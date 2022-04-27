Загородные отели Подмосковья загружены почти на 100% на майские праздники

На период майских праздников оказались забронированы почти все номера в загородных гостиницах Московской области. Об этом 26 апреля сообщается на сайте правительства региона.

«В подмосковных загородных отелях наблюдается большой спрос на заселение в период майских праздников 2022 года», — заявили в региональном комитете туризма.

Уточняется, что уже забронированы почти 100% номеров. Свободные предложения еще имеются, но, в основном, только после 10 мая.

Как рассказала министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова, высокий спрос на туры в регион наблюдаются не только среди москвичей, но и среди жителей других регионов России, сообщает телеканал «360». Она подчеркнула, что отдых в Московской области оставался востребованным даже в период пандемии COVID-19.

Росту спроса поспособствовала программа туристического кешбэка, уточняет агентство городских новостей «Москва». Благодаря ей путешественники могли бронировать номера в отелях и туры со скидкой 20%, пишет РИАМО.

В 2021 году на майские праздники Московскую область посетили 2,7 млн туристов. За этот период туристический поток региона сравнялся с показателями Крыма и Краснодарского края.

22 апреля аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о самых популярных направлениях на майские праздники. В период с 1 по 15 мая топ самых популярных внутренних авианаправлений возглавляет Москва с долей бронирований 24,5%. Следом идут Санкт-Петербург (14,5%) и Сочи (8,6%). Также в список вошли Калининград (4,5%), Минеральные Воды (3,7%), Казань (3,2%), Махачкала (2,9%) Екатеринбург (2,5%), Уфа (2,1%) и Сургут (1,7%). Среди зарубежных городов в топе Стамбул (15,2%), Ереван (12%) Анталья (6,9%), Бишкек (5%) и Тель-Авив (4,1%).

Список востребованных железнодорожных направлений также возглавляют Москва (29,2%) и Санкт-Петербург — 15,4%. Востребованы поездки и в Сочи (2,8%), Нижний Новгород (2,3%), Краснодар (2,2%), Казань (2,1%), Ростов-на-Дону (1,9%), Симферополь (1,5%), Екатеринбург (1,3%) и Тюмень (1,2%).

1 апреля Мкртчян рассказал «Известиям», что ввиду ухода из России платформ Booking.com и Airbnb лучше планировать путешествия с помощью турагентств, так как это дешевле и надежнее. Среди российских платформ по бронированию жилья эксперт выделил платформу Ostrovok.ru.