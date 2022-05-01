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Рогозин посвятил Анджелине Джоли стихи и позвал в Донбасс

Глава «Роскосмоса» Рогозин написал стихи и пригласил актрису Анджелину Джоли в Донбасс
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал стихотворение, которое посвятил поездке американской актрисы Анджелины Джоли во Львов. В субботу, 30 апреля, он опубликовал его в своем Telegram-канале.

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Таким образом глава госкорпорации пригласил актрису в Донбасс.

«Анджелина, я на мове (языке — Ред.) стихов еще не писал, но ты, подруга, меня разочаровала. Пишу тогда на привычном своем», — написал Рогозин.

Начинается стихотворение со строк: «Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас». По словам главы «Роскосмоса», богатства Донбасса заставят «открыть рот» Бреда Питта.

«Красотку не обидит суровый наш солдат. В кино тебя он видел, и видеть снова рад», — завершил стихотворение Рогозин.

Ранее в этот день сообщалось, что Анджелина Джоли прилетела на Украину. Голливудскую знаменитость засняли на видео в одном из кафе Львова.

С 27 августа 2001 года штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Женеве избрала Джоли для выполнения обязанностей посла доброй воли управления верховного комиссара по делам беженцев ООН. На фоне обострения ситуации на Украине обладательница премии «Оскар» и многодетная мать поддержала украинскую сторону и начала заниматься организацией помощи украинским беженцам.

30 апреля российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи в Херсон.

Накануне стало известно, что Россия доставила на Украину почти 16, 5 тыс. т гуманитарной помощи со 2 марта.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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