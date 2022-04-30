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ФРГ подала в суд ООН на Италию из-за споров о возмещении ущерба со времен Второй мировой войны

ФРГ подала в суд ООН на Италию из-за споров о возмещении ущерба, причиненного в годы Второй мировой войны
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Берлин подал в Международный суд ООН на Рим в пятницу, 29 апреля, на фоне судебных разбирательств в Италии о возмещении ущерба, который Германия нанесла еще во время Второй мировой войны.

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«ФРГ <...> возбудила в международном суде дело против Италии из-за того, что она (Италия), предположительно, не смогла соблюсти ее (Германии) юрисдикционный иммунитет как суверенного государства», — заявлено в релизе, который обнародован на сайте суда.

ФРГ ссылается на решение суда от 2012 года, доказывающее наличие у страны юридического иммунитета от исков в иностранных судах от жертв нацизма. Но, согласно постановлению итальянского конституционного суда от 2014 года, обязанность следовать решению 2012 года зависит от фундаментального принципа правовой защиты фундаментальных прав в соответствии с конституционным правом страны.

В Берлине отметили, что «итальянские национальные суды с 2012 года рассмотрели значительное количество новых исков против Германии в нарушение суверенного иммунитета Германии». Решения 2014 года в рамках как минимум 15 судебных разбирательств принимались относительно претензий к Германии из-за «поведения германского рейха во время Второй мировой войны».

ФРГ призывает суд подтвердить тот факт, что Италия продолжает игнорировать обязательство уважать суверенный иммунитет Германии и принимает «принудительные меры» против госсобственности на своей территории либо угрожает их принять. Помимо этого Берлин желает, чтобы Рим дал гарантию покончить с судебными разбирательствами и в полной мере возместил ущерб.

«В своем запросе Германия просит суд, в частности, обязать Италию гарантировать, что немецкая собственность, отмеченная в заявлении, не будет выставлена на открытом аукционе до вынесения судом решения», — сказано в документе.

16 апреля сообщалось о возбуждении сразу четырех уголовных дел Следственным комитетом РФ по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии. В этот же день президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии.

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