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СК РФ возбудил дела об осквернении памятников советским солдатам в ФРГ

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Следственный комитет РФ возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии. Об этом говорится в сообщении российского ведомства 16 апреля.

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По данным следствия, в период с 29 марта по 7 апреля в Германии было осквернено несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны и участвовавших в освобождении Европы от нацизма. Данные действия, по информации ведомства, образуют состав преступления — повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России.

«Кроме того, неизвестные закрыли полотнищем советские танки Т-34, расположенные в парке Тиргартен в Берлине, входящие в ансамбль советского воинского мемориала. Такими действиями они намеревались скрыть от всеобщего обозрения символы воинской славы России. В данном случае уголовное дело возбуждено по признакам преступления — осквернение символов воинской славы России», — говорится в сообщении.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства указанных событий и лиц, которые причастны к совершению преступлений.

8 апреля стало известно, что вандалы осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине. Его облили красной краской, оставив антироссийские лозунги. Посол РФ в Германии потребовал усилить охрану и исключить впредь подобного рода инциденты. Кроме того, он настоял на принятии исчерпывающих мер для того, чтобы ничего подобного больше не повторялось.

В ночь с 29 на 30 марта вандалы осквернили ряд военных советских мемориалов в Берлине. Как сообщила полиция немецкой столицы, танки, установленные в Тиргартене, были накрыты флагами Украины. В ведомстве уточнили, что это не является преступлением, так как не нанесен ущерб. Также в Трептов-парке памятник был поврежден краской.

Ранее, 16 марта, СК РФ возбудил уголовное дело в связи с осквернением военно-мемориального комплекса «Славин» в Словакии на месте захоронения советских солдат. В нем покоятся 6845 красноармейцев, погибших в боях с фашистами. Отмечалось, что памятник облили синей и желтой краской.

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