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Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

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Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии. Документ опубликован 16 апреля на официальном портале правовой информации.

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Для граждан штраф составит 1-2 тыс. руб. либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — от 2 до 4 тыс. руб., для юридических лиц — от 10 до 50 тыс. руб.

За повторное нарушение административный штраф составит от 2,5 до 5 тыс. руб. либо административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц — от 5 до 20 тыс. руб. или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Нарушением закона считается любое «публичное отождествление целей, решений и действий руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси во время Второй мировой войны». Также наказание последует за отрицание решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии и его гуманитарной миссии при освобождении стран Европы.

Закон был одобрен Советом Федерации 13 апреля.

За неделю до этого — 6 апреля, — поправки в Административный кодекс в заключительном третьем чтении приняла Госдума.

Авторами проекта выступили депутаты Елена Ямпольская и Александр Жуков от партии «Единая Россия», а также сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди. Законодатели отмечали, что на территории России категорически не допускается смешивание или отождествление действий защитников Родины с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов.

1 июля 2021 года Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Поправки были внесли в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». При этом санкции за нарушения закона не были определены.

Вместе с этим 1 июня в Совете Федерации предложили ввести штрафы до 50 тыс. рублей за приравнивание роли СССР к фашисткой Германии во Второй мировой войне. Кроме того, предлагается лишить нарушителей права занимать государственные и муниципальные должности, а также поступать на гражданскую службу.

Ранее, 20 мая, Путин указывал на то, что Россия всё чаще сталкивается с попытками оболгать историю, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом.

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