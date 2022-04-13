Совфед одобрил закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Закон, который вводит для граждан штрафы до 2 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, одобрил 13 апреля Совет Федерации.

Для должностных лиц предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — до 50 тыс. рублей.

КоАП дополняется новой ст. 13.47 «Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

При повторном нарушении закона граждан ждет штраф до 5 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток, для должностных лиц устанавливается штраф до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

6 апреля данный закон в заключительном третьем чтении одобрила Госдума. Авторы проекта — депутаты Елена Ямпольская и Александр Жуков от партии «Единая Россия», а также сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.