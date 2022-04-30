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Шольца осудили из-за полета в обход России через Северный полюс

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Канцлер Германии Олаф Шольц, следуя на самолете из Японии в ФРГ, пересек Северный полюс для обхода российского воздушного пространства. Об этом 29 апреля сообщает немецкий журнал Spiegel.

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Маршрут Шольца проходил через Аляску, Северный Ледовитый океан и Финляндию.

Читатели журнала осудили канцлера, посчитав такой перелет неразумными с точки зрения стоимости топлива и проблем, связанных с климатом.

«Таким образом, из-за него выбросы углекислого газа оказались более высокими, чем обычно. Внезапно климат перестал волновать. Что бы сказали по этому поводу вице-канцлер и министр по защите климата?» — написал один из читателей в комментарии к статье журнала.

Другой комментатор отметил, что уклончивые маневры Шольца обходятся налогоплательщикам в огромные суммы денег.

«Почему он не мог отправиться туда на парусной лодке? Разве климатический кризис не был одной из тем его предвыборной кампании?» — задался вопросом еще один читатель.

Как 28 апреля сообщило агентство DPA, полет Шольца в обход России занял порядка 13,5 часа, при этом самолету пришлось преодолеть 12,3 тыс. км. В то же время полет через Китай и Россию сократил бы это время на 1 час 20 минут. В агентстве отметили, что полеты через Северный полюс являются редкими, даже опытные пилоты стараются их избегать.

27 февраля газета Zeit со ссылкой на минтранс Германии сообщила, что страна закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. Наряду с ФРГ такое решение приняли Италия, Швеция, Исландия, Нидерланды и другие страны. Отмечалось, что первоначально соответствующий шаг будет действовать в течение трех месяцев.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. При этом запрет затрагивает и пассажирские, и частные рейсы. Москва ввела аналогичные меры в ответ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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