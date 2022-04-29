Самолет Шольца пересек Северный полюс для облета России

Самолет Airbus A350 канцлера Германии Олафа Шольца, летевший из Японии, пересек Северный полюс, чтобы облететь воздушное пространство России. Об этом 28 апреля пишет агентство DPA.

Отмечается, что путь занял порядка 13,5 часов, при этом самолету пришлось преодолеть 12,3 тыс. км. В то же время полет через Китай и Россию сократил бы это время на один час 20 мин.

Как уточняет агентство, чтобы добраться до ФРГ, воздушное судно пересекло Аляску, после чего повернуло на запад и пролетело над Северным Ледовитым океаном и Финляндией.

При этом в материале указывается на то, что полеты через Северный полюс являются редкими, даже опытные пилоты стараются их избегать.

«Это нечто захватывающее. Это вещи, которые редко делаются», — приводит агентство слова командира самолета, капитана Люфтваффе Михаэля Вейерера.

Также сообщается, что и в Германию самолета канцлера летел в обход России, он пролетел над Австрией, Венгрией, Румынией, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем и Южной Кореей. Тогда время полета увеличилось на два часа.

2 марта президент США Джо Байден заявил, что страна закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Решение было принято на фоне операции России по защите Донбасса. Впоследствии ряд зарубежных стран закрыли небо для РФ.

27 февраля газета Zeit со ссылкой на минтранс Германии сообщила, что страна закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. Наряду с ФРГ такое решение приняли Италия, Швеция, Исландия и Нидерланды. Отмечалось, что первоначально соответствующий шаг будет действовать в течение трех месяцев.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. При этом запрет затрагивает и пассажирские, и частные рейсы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

С 2014 года власти Украины проводят операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать легитимность новой власти на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.

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