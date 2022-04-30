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Представители ООН и МККК пытаются эвакуировать граждан с «Азовстали»

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Представители ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) пытаются эвакуировать мирных граждан с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 30 апреля сообщил корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин.

Автобусы, предназначенные для вывоза граждан, остановились в селе Безыменное. Они должны поехать в сопровождении оперативно-спасательной службы из Запорожья, которая прибыла в Мариуполь вместе с конвоем ООН.

«Если посчитать автобусы — их окажется ровно два десятка. Это школьные автобусы. Здесь в каждом по 30 мест», — сказал журналист.

Накануне боец сил Донецкой Народной Республики с позывным «Зверь» рассказал, что украинские военные не выпускают мирных жителей с территории завода «Азовсталь».

28 апреля после встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем сообщалось о начале планирования операции по эвакуации гражданских лиц с территории комбината.

26 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с Гутерришем, сравнил украинских боевиков с террористами, указав на то, что они продолжают удерживать мирных граждан на комбинате.

В тот же день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Путин одобрил участие ООН и МККК в эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали» в Мариуполе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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