Российские ученые разработали проект робота для добычи воды на Луне

Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (КИ) разработали проект робота, способного добывать воду из грунта Луны. Информация об этом следует из документа, опубликованного специалистами научного центра на сайте Роспатента.

Отмечается, что создание робота позволит в перспективе обеспечивать водой будущую лунную станцию и заправку ракетных двигателей.

Ученые отмечают, что в уже существующих отечественных и зарубежных проектах луноходов не предусмотрена функция добычи воды из реголита, замерзших кусков льда и других видов лунного грунта. Изобретенный российскими учеными аппарат позволит решить эту проблему.

Предполагается, что масса перспективного лунохода составит примерно 1,4 т, длина у него будет до 4 м, ширина до 2 м. В состав комплекса входят колесное шасси 8х8 с накопителем энергии и системой управления, теплоизолированная емкость для сбора воды и контейнер для её испарения из грунта, фреза, а также концентратор солнечных лучей и солнечная батарея.

Согласно реферату изобретения, данное устройство будет доставляться спускаемым аппаратом с Земли на освещенный солнцем участок Луны. Затем луноход самостоятельно добирается до месторождений заключенной в грунте воды. Набрав грунт, луноход выезжает на освещенное солнцем место, через клапан-дозатор подается порция воды для создания в контейнере атмосферы паровой бани и начинают вращаться два шнека (стержня) для перемешивания грунта в контейнере.

Полученный в результате прогрева грунта пар поступает в емкость и конденсируется. После испарения всей воды из грунта и прекращения потока пара через обратный клапан, крышка контейнера откатывается. Контейнер опрокидывается, высыпая грунт в отвал, после чего робот будет возвращаться к месторождению за новой порцией грунта до тех пор, пока в его емкости не накопится необходимое количество воды.

26 февраля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай подписали ряд документов по исследованию Луны.

Он напомнил, что в 2021 году президент России Владимир Путин поддержал решение о начале эскизного проектирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Задание на разработку эскизного проекта было включено в госзаказ на 2022 год. Так, после ее завершения будет принято окончательное решение по РОСС.

3 ноября 2021 года заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщил, что датой отправки на естественный спутник Земли межпланетной автоматической станции «Луна-25» может стать 25 мая 2022 года.

Изначально планировалось совершить запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный в октябре 2021 года, однако в августе в «Роскосмосе» сообщили о переносе сроков запуска на май 2022-го.

Тогда же сообщалось о необходимости проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне.