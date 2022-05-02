Врач рассказала о порядке действий при укусе клеща

Врач-терапевт высшей категории, заведующий терапевтическим отделением поликлиники № 1 больницы «РЖД-Медицина» города Твери Татьяна Клишева рассказала «Известиям» о порядке действий при укусе клеща, а также предостерегла от возможных ошибок.

«При обнаружении на теле присосавшегося клеща его не нужно отрывать или раздавливать. Самое верное решение — обратиться за медицинской помощью. Однако не всегда есть возможность быстро доставить пострадавшего в больницу», — отметила она.

По словам эксперта, при грамотном выполнении процедуры извлечь клеща можно самостоятельно без негативных последствий. Так, сначала нужно вымыть руки с мылом и обработать антисептиком место укуса. После этого следует взять пинцет с острым концом и захватить паразита как можно ближе к хоботку, которым он впился в кожу. При этом врач предостерегает от использования крема, масла, вазелина и других средств, поскольку они не помогают, а лишь усугубляют ситуацию.

Дальше необходимо потянуть клеща, вращая против часовой стрелки. После извлечения насекомого нужно проверить, не остались ли его части под кожей, а поврежденную область снова обработать антисептическим средством.

«Не следует давить на тело клеща, нельзя использовать масло, бензин, керосин, прижигать клеща, всё это увеличивает риск инфицирования. Клеща поместить в чистую емкость с влажной ваткой и закрыть крышкой», — продолжила специалист.

Также Клишева посоветовала как можно раньше доставить паразита в лабораторию для исследования на наличие инфекции. Его можно хранить в холодильнике не дольше трех дней.

Кроме того, для исключения вероятности заражения опасным вирусом рекомендуется сдать соответствующие анализы, чтобы в случае необходимости врач-инфекционист назначил профилактическое лечение.

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, в свою очередь, дал советы по профилактике вирусных заболеваний после укуса клеща. Так, специалист порекомендовал пить витамины, а также начать прием успокоительных, чтобы снизить стресс. Кроме того, Поздняков призывает отказаться от самодиагностики и запомнить дату укуса и удаления клеща.

При этом в случае проявления нетипичных симптомов следует обратиться к инфекционисту. Так, необходимо обратить внимание на такие симптомы, как повышение температуры, изменение кожи и увеличение лимфоузлов в месте укуса, сыпь, выраженная сонливость, а также на сильную и долгую головная боль.

Ранее, 24 апреля, ведущий научный сотрудник МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор биологических наук Людмила Ганушкина предупредила россиян об опасности сбора первых лесных и полевых цветов, так как на них могут оказаться клещи. Как напомнила врач, клещи способны передавать опасные заболевания, включая клещевой энцефалит.