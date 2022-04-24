Биолог предупредила об опасности клещей на первых весенних цветах

Россиянам следует отказаться от сбора первых лесных и полевых цветов, заявила ведущий научный сотрудник МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор биологических наук Людмила Ганушкина в воскресенье, 24 апреля, в интервью радио Sputnik.

Врач предупредила, что собирать весенние цветы опасно, так как на них могут оказаться клещи.

«Если вы их все-таки сорвали, то не стоит подносить к лицу, чтобы понюхать, потому что вы даже не заметите, как клещ переползет на вас», — отметила биолог.

Ганушкина напомнила про то, что клещи способны передавать опасные заболевания, включая клещевой энцефалит. Он встречается и в европейской части России, отметила она. При ухудшении здоровья после укуса необходимо обратиться к врачу.

«Также клещи в большом проценте заражены бактериями боррелиями. Как правило, после укуса такого клеща на месте укуса разливается красное пятно крови под кожей, которое называется эритема. Если она образовалась, то также надо будет идти к врачу, чтобы он назначил лечение», — порекомендовала Ганушкина.

Она уточнила, что без необходимого лечения боррелиоз может вызвать паралич периферических нервов, потерю слуха и зрения, а также тяжелые аритмии сердца, предупредила эксперт.

Ранее, 22 апреля, врач-терапевт высшей категории, заведующий терапевтическим отделением поликлиники № 1 больницы «РЖД-Медицина» Твери Татьяна Клишева рассказала «Известиям», что нужно делать при укусе клеща.