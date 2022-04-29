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Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

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Минюст впервые исключил из перечня СМИ — иностранных агентов двух человек, это активисты незарегистрированного общественного объединения «Голос» (признано в РФ НКО-иноагентом). Об этом заявили в пятницу, 29 апреля, на сайте ведомства.

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«В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля 2022 г. из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.

Ранее, 21 апреля, Министерство юстиции России направило президенту страны Владимиру Путину доклад с предложениями о порядке выхода физлиц из реестра иностранных агентов, если они были занесены туда впервые.

Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко отметил, что упрощенный порядок допускает возможность обнуления нахождения в реестре, и подчеркнул, что в случае обнаружения ошибки можно подать заявление в течение любого времени.

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