Жители Луганска назвали глупостью отказ группы «Би-2» выступать из-за буквы Z

Жители Луганска (ЛНР) в беседе с корреспондентом телеканала «Известия» Дмитрием Зименкиным 29 апреля подвергли критике отказ российской группы «Би-2» от выступления на концерте в Омске из-за баннера с буквой Z.

«Ну это глупо, мне так кажется. Вы же для русских граждан, для россиян, для ДНР, кто вас любит, выступаете», — рассказала Зименкину приехавшая из Краматорска жительница ЛНР Ирина.

Она добавила, что в Донбасс приезжала певица Юлия Чичерина. Ее песни, которые «вызывают слезы», Ирина слушает вместе с мужем, а вот «Би-2», по ее мнению, сильно изменились. С ней согласился другой житель, который указал на «черную неблагодарность» музыкантов, которым власть дала проявить талант и заработать денег.

«Почему они не вспоминают, сколько детей погибло, мирных жителей за эти восемь лет?» — подчеркнул мужчина.

Накануне, 28 апреля, рок-группа «Би-2» отказалась выступать для жителей Омска из-за баннера с буквой Z, установленного за сценой. Отмена концерта произошла за несколько минут до начала, музыканты заявили, что были готовы выступить, однако выйти на сцену им якобы не дали организаторы.

Первый заместитель министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Иван Колесник рассказал, что коллектив «тайно, ночью, ни с кем не согласовывая» завесил баннер черным траурным полотном. Отмечается, что идти на компромисс музыканты отказались, а остальные рекламные плакаты претензий у группы не вызвали.

Гитарист рок-группы «Би-2» Андрей Звонков попытался оправдаться за срыв концерта, назвав причиной отсутствие в договоре рекламных баннеров. Также, по его словам, тот самый баннер с буквой Z якобы «мешал звуку». При этом музыкант не объяснил, каким образом черная ткань, которой коллектив завесил плакат, могла решить проблему со звуком.

Ранее группа «Би-2» неоднократно отказывалась выступать на концертах в поддержку Донбасса, в благотворительных марафонах по сбору средств детям — жертвам украинской агрессии в ЛНР и ДНР.

2 марта Министерство обороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Так, в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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