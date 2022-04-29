Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам

Минфин РФ исполнил обязательства по суверенным евробондам в долларах с погашением в 2022 и 2042 году. Об этом в ведомстве сообщили 29 апреля.

«Минфин России информирует, что выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2022 году выпуска № 12840060V «Россия-2022» в сумме $564,8 млн (с учетом проведенного ранее Минфином России выкупа данных облигаций), а также выплата купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска со сроком погашения в 2042 году выпуска № 12840061V «Россия-2042» в сумме $84,4 млн были доведены до платежного агента по этим еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что платежи проведены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций — в долларах США. Соответственно, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией.

11 апреля глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о готовности России обращаться в суды, если страны Запада объявят ей дефолт из-за якобы невыполнения обязательств по еврооблигациям.

Минфин РФ 4 апреля должен был осуществить выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков «Россия-2022» и «Россия-2042», однако из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте исполнил обязательства перед иностранными держателями в рублях.

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