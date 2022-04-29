Прямой эфир
Мир
Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП
Экономика
Датская компания Ørsted отказалась платить в рублях за российский газ
Мир
Норвегия закрыла границу для проезда грузовиков из России и запретила заход судов в порты
Мир
В Швеции еще не приняли решение по вопросу о вступлении в НАТО
Экономика
Россия предложила Индии перевести часть торговли в нацвалюты
Экономика
ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых
Экономика
Курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с марта 2020 года
Мир
Индонезия отказала Украине в поставке оружия
Общество
Над Красной площадью 9 мая пролетят «самолет судного дня» и МиГ-31И
Авто
Российский завод Haval уйдет в корпоративный отпуск до 15 мая
Мир
Басурин обвинил США в развязывании войны со всем миром

Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минфин РФ исполнил обязательства по суверенным евробондам в долларах с погашением в 2022 и 2042 году. Об этом в ведомстве сообщили 29 апреля.

«Минфин России информирует, что выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2022 году выпуска № 12840060V «Россия-2022» в сумме $564,8 млн (с учетом проведенного ранее Минфином России выкупа данных облигаций), а также выплата купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска со сроком погашения в 2042 году выпуска № 12840061V «Россия-2042» в сумме $84,4 млн были доведены до платежного агента по этим еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что платежи проведены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций — в долларах США. Соответственно, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией.

11 апреля глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о готовности России обращаться в суды, если страны Запада объявят ей дефолт из-за якобы невыполнения обязательств по еврооблигациям.

Минфин РФ 4 апреля должен был осуществить выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков «Россия-2022» и «Россия-2042», однако из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте исполнил обязательства перед иностранными держателями в рублях.

Новость дополняется.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022