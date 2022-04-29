Эксперт допустил повышение доступности кредитов из-за снижения ставки ЦБ

Снижение Банком России ключевой ставки до 14% годовых дает банкам возможность более дешевого финансирования и означает предоставление более бюджетного кредитования как бизнеса, так и частных лиц, что должно способствовать поддержке экономической активности и является ключевым в создавшихся кризисных условиях. Об этом заявил «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов в пятницу, 29 апреля.

«Данное решение принято на фоне замедления недельных темпов инфляции, ситуация в экономике начинает стабилизироваться. В годовом же выражении инфляция будет продолжать расти и слишком агрессивное снижение ставки может способствовать этому тренду», — сказал Шатов.

Ранее в этот же день ЦБ снизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Регулятор объяснил решение тем, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения.

Партнер Capital Lab назвал снижение базовой ставки до 14% ожидаемым. Он напомнил, что о намерении поэтапного снижения ставки глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла в своем последнем выступлении в Госдуме 21 апреля.

Эксперт подчеркнул, что на текущий момент это верное решение на фоне восстановления ликвидности банковской системы и резкого падения инфляционных ожиданий в апреле против мартовского шока.

«ЦБ в первую очередь рассчитывает перезапустить кредитный рынок, снизить ставки для активизации промышленности, поэтому пренебрегает торможением процесса замедления инфляции. В ситуации ужесточения санкций Запада и падения импорта возникает реальный риск дефицита товаров, а складские запасы не бесконечны. Тем самым в приоритете ускорение процесса импортозамещения, а без дешевого фондирования сделать это будет крайне затруднительно», — полагает он.

Шатов добавил, что, следуя данной логике регулятора, можно ожидать дальнейшего монетарного смягчения, и к концу года ставку могут опустить до 10%.

Крепкий рубль увеличивает бюджетные расходы, а также расходы экспортеров, так что Центробанк одновременно играет на их стороне, сказал партнер инвесткомпании.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко рассказал, что в настоящее время существенного оттока депозитов из банков не наблюдается, курс рубля значительно укрепился, риски финансовой стабильности ослабли, что позволяет энергично срезать ставку.

Он полагает, что, снизив ставку до 14%, ЦБ дал сигнал на дальнейшее ее снижение при текущих условиях. Помешать этому процессу может значительное усиление санкций в отношении всех российских банков, а также механизмы блокировки выручки от российского экспорта, которые пока теоретически могут ввести на Западе, добавил он.

Аналитики «МКБ Инвестиции» подчеркнули, что снижение базовой ставки оказалось лучше ожиданий — рынок закладывал 15%.

«Короткие ОФЗ отреагировали ростом, ждем роста и на среднем участке кривой. Длинные облигации, скорее всего, останутся на текущем уровне из расчета ставки ЦБ 10–11% к концу 2023 года. С конца февраля регулятор был вынужден стабилизировать валютный курс и сдерживать рост цен. Сейчас приоритет для Центробанка — развитие экономики. Малый и средний бизнес не может развиваться при ставке 20%», — заявили аналитики.

Заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов выразил мнение, что снижение ключевой ставки прежде всего необходимо для повышения доступности кредитов для бизнеса и населения.

«Для обеспечения непрерывной деятельности предприятиям требуются дополнительные заемные средства, которые они могут привлекать в банках. И важно, чтобы полученной прибыли хватало как для выплаты процентов по кредиту, так и для дальнейшего развития. Снижение потребительского спроса из-за роста ставок по кредитам и снижения покупательской способности также отрицательно влияет на экономическую ситуацию. Снижение ставок будет стимулировать экономическую активность», — сказал он.

На курс рубля снижение ключевой ставки вряд ли повлияет существенно, так как действует ряд других мер, направленных на стабилизацию валютного курса, добавил Павлов.

Согласно аналитическому обзору регулятора от 20 апреля, ситуация в банковском секторе РФ значительно стабилизировалась в марте по сравнению с последней неделей февраля. Также ЦБ сообщил о значительном росте госсредств.