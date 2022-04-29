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Эксперт назвал решение Польши о передаче «дочки» НОВАТЭКа национализацией

Эксперт Митрахович: решение Польши о национализации «дочки» НОВАТЭКа было ожидаемым
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Фактически, Польша, обязав дочернюю компанию НОВАТЭКа, Novatek Green Energy, попавшую под санкции Варшавы, передать газотранспортную инфраструктуру польским компаниям, национализирует активы российских компаний, в том числе энергетических, чего можно было ожидать. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович в пятницу, 29 апреля.

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Ранее в этот же день пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава обязала Novatek Green Energy, попавшую под санкции республики, передать газотранспортную инфраструктуру польским компаниям. Отмечалось, что поручение Мюллера основано на законе о кризисном управлении.

Другой вопрос, что, национализация бизнес-структуры не решается вопрос о получении газа. Часть газа поставлялась польской стороне, видимо, через российскую компанию ООО «Криогаз-Высоцк», отметил Митрахович.

«В текущий момент Польша разрулит ситуации, но к отопительному сезону надо будет соображать: если газа не будет достаточно, например, в Германии, если прервутся российские поставки, даже реверсом Польша не компенсирует свои проблемы», — сказал эксперт.

По его словам, ситуация с Novatek Green Energy больше касается сжиженного природного газа (СПГ) и малотоннажных СПГ-проектов, которые используются в ряде регионов. Через польскую структуру НОВАТЭК занимался продажей этих товаров.

Среднетоннажный СПГ-проект «Криогаз-Высоцк» находится в порту Высоцк Ленинградской области на Балтийском море. Мощность проекта — 660 тыс. т в год, его инфраструктура также включает резервуар хранения СПГ вместимостью 42 тыс. куб. м и отгрузочный причал, способный принимать танкеры грузовместимостью до 30 тыс. куб. м. НОВАТЭК купил 51% долю в «Криогаз-Высоцк» в июле 2017 года. В апреле 2019-го «Криогаз-Высоцк» начал промышленную эксплуатацию производства сжиженного природного газа (СПГ). В порту Высоцк был дан старт первому проекту среднетоннажного производства СПГ в Балтике.

26 апреля 2022 года Польша ввела санкции против «Газпрома», «Акрона», НОВАТЭКа и еще более чем 30 компаний из России. Список стал уточнением санкционного списка Евросоюза. 25 апреля в Варшаве заявили о готовности отказаться от импорта российского газа за счет расширения газотранспортной системы. Из-за санкции несколько десятков польских регионов уже остались без СПГ.

26 апреля уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

27 апреля «Газпром» остановил поставки топлива болгарской компании «Булгаргаз» и польским Gaz-System и PGNiG, после того как власти стран заявили, что не намерены платить за российский газ рублями. Вскоре «Газпром» сообщил, что Варшава стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал–Европа.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Покупатели должны открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России. Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.

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