Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП

Польша предоставила Украине более 200 танков Т-72, что достаточно для формирования двух бригад, и несколько десятков боевых машин пехоты (БМП). Об этом 29 апреля сообщило Польское радио.

Изготовленные в годы СССР Т-72 уже доставлены на Украину. По решению польского минобороны в 2019 году некоторые из них были доработаны, в основном с точки зрения огневых возможностей этих танков.

Но украинской армии в основном передаются машины, не прошедшие модернизацию.

Тема передачи танков Украине обсуждалась на закрытом заседании парламентского комитета по обороне. Тогда же было решено передать Киеву включает несколько десятков БМП.

Варшава уже поставила Киеву, в частности, гаубицы «Гоздзик», реактивные установки «Град», ракеты класса «воздух-воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27.

Также у украинских военных имеются беспилотники Warmate — системы оборотного боеприпаса, аналогичной американской Switchblade.

23 апреля сообщалось, что Польша передала украинским властям вооружение на сумму около 7 млрд злотых, что в пересчете на доллары превысило $1,6 млрд. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. Подробности он не раскрыл.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения украинской армии.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины оружием не содействует урегулированию ситуации в стране. Представитель Кремля Дмитрий Песков 28 апреля указал, что такие действия создают угрозу безопасности для всего континента.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».