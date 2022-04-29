Токаев и Путин обсудили развитие торговли между Казахстаном и РФ

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону сотрудничество в торгово-экономической сфере. Об этом сообщили в пятницу, 29 апреля в пресс-службе Президента Казахстана.

Отмечается, что президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Также сообщается, что Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав государств — участников договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в середине мая в Москве.

«Президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.

Лидеры государств решили поручить правительствам двух стран сфокусироваться на решении вопросов, требующих оперативного решения.

Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры стран подтвердили настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства. Путин и Токаев условились о продолжении координации по линии правительств и профильных ведомств двух стран, а также о дальнейших контактах.

«Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня и перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества. Затронуты также вопросы взаимодействия в рамках Организацаии Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении Кремля.

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