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МО РФ показало пуски «Калибров» с подлодки по военным объектам Украины

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Минобороны РФ в пятницу, 29 апреля, показало пуски крылатых ракет «Калибр» с подлодки по украинским военным объектам.

Отмечается, что экипаж дизель-электрической подлодки выполнил запуск крылатых ракет из акватории Черного моря по намеченным наземным целям.

Спецоперация в Донбассе 29 апреля. Текстовая трансляция
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Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что ракетами «Калибр» уничтожены три тяговые электроподстанции в районе железнодорожных узлов на Украине. Объекты находились в районах Фастов, Красноселка и Полонное.

22 апреля российскими военными был нанесен удар крылатыми ракетами «Калибр» по украинским военным объектам. Как сообщили в Минобороны РФ, запуск четырех ракет был произведен из акватории Черного моря.

20 апреля Минобороны РФ показало, как расчет берегового комплекса «Бал» выпускает ракеты по объектам ВСУ. Всего с побережья Черного моря было выпущено четыре ракеты по различным целям.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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