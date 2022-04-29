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Песков заявил, что Кремль не считает эвакуацию с «Азовстали» темой для переговоров

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Кремль не видит темы для переговоров по вопросу эвакуации мирных граждан с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что мирные жители могут выйти оттуда, а военные должны сложить оружие.

«Президент [Путин] сказал вполне ясно — гражданские могут выйти и пойти в любую сторону», — сказал Песков.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей из «Азовстали».

Также в четверг после встречи президента Украины Владимира Зеленского с Гутерришем вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила о начале планирования операции по эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

27 апреля заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что подготовка операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе может занять несколько дней.

Президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали» 21 апреля. Вместо этого российский лидер указал на необходимость заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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