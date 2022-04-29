Природный пожар в Курганской области унес жизнь женщины

В результате природного пожара в деревне Моревское Варгашинского района Курганской области в одном из жилых домов погибла женщина, следователи начали проверку. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что погибшей было 66 лет.

«В настоящее время точные причины произошедшего пожара устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в четверг в МЧС рассказали, что в поселке Моревское Варгашинского района пожар уже удалось ликвидировать.

28 апреля в Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС. Отмечается, что в настоящее время из-за ряда небезопасных для жизни факторов (ветровой нагрузки, темного времени суток и возможной угрозы распространения огня) из населенных пунктов Кетовского района Просвет, Новый просвет, а также поселка Чистопрудный и деревни Чернавское производится эвакуация.

Днем ранее стало известно, что в Кургане пожары перешли на хозяйственные постройки с сухой травы. По последним данным на 28 апреля, около 500 человек было эвакуировано из садовых товариществ (СНТ) в Курганской области, где огонь охватил уже 56 строений.

На сайте ГУ МЧС по Курганской области уточняется, что с 27 по 29 апреля в регионе сохранится высокая пожарная опасность.