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В Карелии вновь запустят самый большой в регионе искусственный водопад

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В Карелии вновь запустят самый большой в регионе искусственный водопад. Об этом сообщило 28 апреля ИА FlashNord, ссылаясь на пресс-секретаря филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Арину Степенную.

Запуск запланирован на 29 апреля в поселке Гирвас в Кондопожском районе во время водосброса на Пальеозерской ГЭС. Увидеть водопад можно будет в течение нескольких дней.

«По сравнению с прославленным водопадом Кивач, это действительно очень впечатляющее зрелище», — сообщила пресс-секретарь.

Ранее в апреле «Управтодор» Карелии объявил тендер на строительство дороги к водопаду Белые Мосты в Питкяранском районе, на работы планируется выделить почти 482 млн рублей. Отмечается, что власти обещали построить дорогу к водопаду и парковку в августе 2020 года. Жители не раз жаловались на то, что добраться до памятника природы достаточно сложно.

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