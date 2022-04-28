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Росгвардия обезвредила более 200 противодесантных мин в Херсонской области

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Военнослужащие Росгвардии обнаружили и уничтожили противодесантные мины, подготовленные вооруженными силами Украины (ВСУ) к установке в Херсонской области. Об этом 28 апреля сообщили в ведомстве

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При разведке местности росгвардейцы обнаружили два плавающих транспортера ПТС-2, оставленных ВСУ.

«В одном из них находилось 230 противодесантных мин, подготовленных к установке», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В результате бойцы Росгвардии предотвратили возможную гибель мирного населения и использование мин в отношении группировки российских войск, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в четверг сообщалось, что росгвардейцы обезвредили крупный склад вооружения украинских националистов в Харьковской области. Он предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных формирований боевиков.

Накануне спецназ Росгвардии уничтожил вооруженную группировку националистов в Харьковской области. В ходе разведывательно-поисковых мероприятий сотрудники Росгвардии выявили вооруженную группу националистов и замаскированную украинскую артиллерийскую установку. В ходе боя националисты были вынуждены отойти и бросить заранее подготовленные позиции.

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