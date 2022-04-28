Пресс-служба главы Саратова заявила об одном упавшем в городе вертолете

Пресс-служба главы Саратова Михаила Исаева опровергла сообщения некоторых СМИ о том, что в городе потерпели крушения два вертолета. Чиновники заверили, что упал только один вертолет.

«После столкновения один вертолет упал, на его борту было трое человек», — заявили в четверг, 28 апреля, в пресс-службе, добавив, что причиной могла стать техническая неисправность.

Ранее в этот же день очевидцы сообщили о крушении вертолета в Саратове на кумысной поляне. По информации «Известий», предположительно, один человек погиб, один контужен, а третий жив. Его поиски продолжаются.

Мэр Саратова Михаил Исаев подтвердил падение вертолета «Ансат». По его словам, судно совершало учебный полет из поселка Соколовый. Воздушно-транспортное средство принадлежит аэродрому Саратовского высшего авиационного военного училища. По предварительной информации, после столкновения со вторым учебным вертолетом экипаж покинул вертолет при помощи парашютов.

Кроме того, СМИ уточняли, что, вероятно, столкнулись два вертолета.