Прямой эфир

СМИ сообщили о столкновении двух вертолетов в Саратовской области

ТАСС: два вертолета столкнулись в Саратовской области
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два учебных вертолета, по уточненным данным, столкнулись в Саратовской области. Об этом 28 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На борту каждого из них было по одному пилоту, оба катапультировались, один, предварительно, погиб», — сказал собеседник агентства.

При этом, по данным «Известий», инцидент произошел только с одним вертолетом — судно упало на Кумысной поляне. Эту же информацию подтвердил и мэр города Михаил Исаев.

«Произошло падение вертолета «Ансат», совершавшего учебный полет из пос. Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется», — написал он в Telegram.

По предварительным данным, у выжившего контузия, еще одного человека ищут. Один человек, вероятно, погиб.

На месте работают сотрудники оперативных служб региона. Предположительно, судно принадлежит аэродрому Саратовского высшего авиационного военного училища.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022