СМИ сообщили о столкновении двух вертолетов в Саратовской области

Два учебных вертолета, по уточненным данным, столкнулись в Саратовской области. Об этом 28 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На борту каждого из них было по одному пилоту, оба катапультировались, один, предварительно, погиб», — сказал собеседник агентства.

При этом, по данным «Известий», инцидент произошел только с одним вертолетом — судно упало на Кумысной поляне. Эту же информацию подтвердил и мэр города Михаил Исаев.

«Произошло падение вертолета «Ансат», совершавшего учебный полет из пос. Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется», — написал он в Telegram.

По предварительным данным, у выжившего контузия, еще одного человека ищут. Один человек, вероятно, погиб.

На месте работают сотрудники оперативных служб региона. Предположительно, судно принадлежит аэродрому Саратовского высшего авиационного военного училища.