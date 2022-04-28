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Москва предложила создать на базе ШОС или БРИКС новый международный суд

Сенатор Климов: в России могут создать международный суд на базе ШОС или БРИКС
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в четверг, 28 апреля, рассказал «Известиям» о планах по созданию Россией международного суда.

Спецоперация в Донбассе 28 апреля. Текстовая трансляция
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По его словам, в ходе круглого стола, организованного 27 апреля уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, его участниками был поднят вопрос о возможном создании международного суда.

«Чтобы с основополагающих позиций привлечь к ответственности поджигателей войны и агрессоров. Тех, кто вмешивается в чужие дела, устраивает незаконное эмбарго, похищает людей, изобретает биологическое оружие, разводит неонацистов, потому что многое из того, что сейчас происходит, подпадает под действие Уголовного кодекса. Надо заниматься не только общественно-политическими оценками, но я считаю, надо давно все это привести в плоскость уголовного права», — подчеркнул он.

Как уточнил Климов, суд может быть создан в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС, членами являются Иран, Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Индия) или в рамках БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Он также добавил, что во второй половине мая на эту тему будет проведен круглый стол на базе комиссии Совета Федерации с привлечением юристов.

Таким образом сенатор прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который ранее в этот день назвал нападение Украины на российские объекты законным и соответствующим международному праву.

Двумя днями ранее такую же точку зрения озвучил его заместитель Джеймс Хиппи. Он заявил, что Великобритания считает допустимым нанесение Украиной ударов по «законным военным целям» на территории РФ. При этом использование западных вооружений в таких ситуациях, по его словам, не является проблемой, поскольку участники конфликтов по всему миру пользуются оружием иностранного производства.

Страны Запада начали делать подобные заявления на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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