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Google оштрафована на 3 млн рублей за отказ удалить с YouTube клип Моргенштерна

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Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ удалить с YouTube клип репера Алишера Моргенштерна с пропагандой наркотиков. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

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«GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам». — Ред.), и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», —сообщили в суде.

Согласно оценке Роскомнадзора, в клипе присутствует информация о способах изготовления и использования наркотических средств.

7 апреля сообщалось, что корпорации Google грозит штраф до 8 млн рублей за информацию о наркотиках в клипе Моргенштерна. О поступлении административных материалов в 422-м участке мирового судьи Таганского района Москвы стало известно 16 марта.

5 апреля сообщалось, что полицейские Набережных Челнов снова возбудили административное дело в отношении Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах музыканта, снятых на его песни. Материалы уже переданы в суд.

До этого, 17 февраля, за аналогичное нарушение корпорацию оштрафовали на 3,5 млн рублей. Как тогда в беседе с «Известиями» отметил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко, всего за неудаление запрещенного контента Google получила штрафов на 9,5 млн рублей при выручке в размере 85 млн рублей. По его словам, оборот компании может составить порядка 300 млн рублей, то есть эти штрафы явны малы для оборотных средств, которые могут составлять до 15% от оборота компании в России за год.

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