Google грозит штраф в 8 млн рублей за клип Моргенштерна

Американской корпорации Google грозит штраф до 8 млн рублей за информацию о наркотиках в клипе российского репера Алишера Моргенштерна, который опубликован на видеохостинге YouTube. Это следует из материалов административного дела, которое 7 апреля слушается в суде.

«В отношении Google составлен протокол по ч. 4 ст. 13.14 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств»)», — цитирует озвученные судом материалы ТАСС.

Основанием для возбуждения дела стала публикация клипа «Розовое вино» на YouTube.

«В соответствии с законом компании грозит штраф до 8 млн рублей», — уточняется в материалах суда.

О поступлении административных материалов в 422-м участке мирового судьи Таганского района Москвы стало известно 16 марта.

5 апреля сообщалось, что полицейские Набережных Челнов снова возбудили административное дело в отношении Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах музыканта, снятых на его песни. Материалы уже переданы в суд.

9 февраля адвокат музыканта Сергей Жорин рассказал о реакции российского рэпера на возбуждение в отношении него административного дела о пропаганде наркотиков из-за татуировки. По его словам, это не повлияет на возвращение Моргенштерна в Россию. Рэпер воспринял эту новость с улыбкой, сказал Жорин сайту «Газета.Ru».

28 февраля Таганский районный суд Москвы признал законным оборотный штраф в 7,2 млрд рублей в отношении Google за отказ удалять запрещенный в РФ контент.

До этого, 17 февраля, за аналогичное нарушение корпорацию оштрафовали на 3,5 млн рублей. Как тогда в беседе с «Известиями» отметил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко, всего за неудаление запрещенного контента Google получила штрафов на 9,5 млн рублей при выручке в размере 85 млн рублей. По его словам, оборот компании может составить порядка 300 млн рублей, то есть эти штрафы явны малы для оборотных средств, которые могут составлять до 15% от оборота компании в России за год.