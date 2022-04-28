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Определились все 16 участников плей-офф НХЛ

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Стали известны все 16 участников плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), пишет 28 апреля газета «Спорт-Экспресс».

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Отмечается, что «Даллас» стал последней командой, обеспечившей себе выход в основную стадию борьбы за Кубок Стэнли. Перевес в одно очко в матче против «Аризоны Койотис» (3:4 ОТ) позволил «Старз» пробиться в плей-офф.

Также в плей-офф сыграют «Колорадо», «Калгари», «Миннесота», «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл» — от Западной конференции.

От Восточной конференции борьбу за трофей поведут «Флорида», «Каролина», «Торонто», «Тампа», «Рейнджерс», «Бостон», «Питтсбург» и «Вашингтон».

Пары соревнований пока окончательно не сформированы.

«Вашингтон Кэпиталз» и «Миннесота Уайлд» вышли в плей-офф НХЛ 17 апреля. Столичный клуб восьмой раз вышел в плей-офф, после того как «Торонто» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2). «Миннесота» вышла в плей-офф в 12-й раз, победив «Сан-Хосе» со счетом 5:4 в овертайме.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл в матче регулярного чемпионата «Каролину» и выиграл Центральный дивизион НХЛ. Игра завершилась со счетом 7:4. Обе команды вышли в плей-офф НХЛ.

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